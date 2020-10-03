Лідс, який ще раніше проявляв предментний інтерес до півзахисника Манчестер Юнайтед Деніела Джеймса, зробив манкуніанцям фінасову пропозицію, повідомляє видання Football Insider.

Манчестер Юнайтед – Тоттенхем: Моурінью розповів про жагу помсти своєму колишньому клубу

"Павичі" запропонували "червоним дияволам" за 22-річного футболіста 27,5 млн євро. Лідс раніше хотів орендувати валійця, однак отримав відмову. Тепер, за кілька днів до закриття трансферного вікна, команда Б'єлси вирішила пришвидшити процес перемовин конкретною пропозицією.

Нагадаємо, Джеймс перейшов у Манчестер Юнайтед у липні 2019 року з Суонсі за 17,78 млн євро. Минулого сезону провів за свою команду 46 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 7 результативних передач. У поточному розіграші провів по одному матчу в АПЛ і Кубку ліги. Контракт Деніела з манкуніанцями чинний до червня 2024 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 19 млн євро.

Зустріч Гвардіоли з кумиром, непростий іспит Барси, випробування для суперників Динамо і Шахтаря: топ-матчі вікенду