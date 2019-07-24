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Манчестер Юнайтед отримав відмову від Лілля щодо трансферу Пепе

10:18 148 Читать на русском
Манчестер Юнайтед отримав відмову від Лілля щодо трансферу Пепе
Ніколя Пепе / Reuters

Манчестер Юнайтед не зможе підписати вінгера Лілля Ніколя Пепе.

Лілль відповів відмовою на спробу Манчестер Юнайтед підписати Ніколя Пепе, передає Yahoo Sport France.

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Раніше зазначалось, що "червоні дияволи" були фаворитами у перегонах за Пепе, якого оцінюють в 70 млн євро.

Додамо, що президент Лілля підтвердив трансфер Пепе цього літа. Окрім Манчестер Юнайтед, на гравця претендують Наполі та Ліверпуль.

В минулому сезоні Ніколя провів за Лілль 41 поєдинок в усіх турнірах, де забив 23 голи та віддав 12 результативних передач.

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Трансфери Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Наполі Наполі Лілль Лілль Трансфери Манчестер Юнайтед Ніколя Пепе Ніколя Пепе
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