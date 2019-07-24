Манчестер Юнайтед отримав відмову від Лілля щодо трансферу Пепе

Манчестер Юнайтед не зможе підписати вінгера Лілля Ніколя Пепе.

Лілль відповів відмовою на спробу Манчестер Юнайтед підписати Ніколя Пепе, передає Yahoo Sport France.

Пепе покине Лілль – президент клубу підтвердив трансфер

Раніше зазначалось, що "червоні дияволи" були фаворитами у перегонах за Пепе, якого оцінюють в 70 млн євро.

Додамо, що президент Лілля підтвердив трансфер Пепе цього літа. Окрім Манчестер Юнайтед, на гравця претендують Наполі та Ліверпуль.

В минулому сезоні Ніколя провів за Лілль 41 поєдинок в усіх турнірах, де забив 23 голи та віддав 12 результативних передач.

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