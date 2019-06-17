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Манчестер Юнайтед отримав відмову щодо трансферу Ван-Біссаки – манкуніанці пропонували 50 млн фунтів

19:50 106 Читать на русском
Манчестер Юнайтед отримав відмову щодо трансферу Ван-Біссаки – манкуніанці пропонували 50 млн фунтів
Аарон Ван-Біссака / Крістал Пелас

Крістал Пелас відмовився продавати захисника Аарона Ван-Біссаку у Манчестер Юнайтед за 50 млн фунтів.

Манчестер Юнайтед знову зазнав невдачі при спробі підписати захисника Аарона Ван-Біссаку, повідомляє Sky Sports.

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За інформацією джерела, Крістал Пелас відхилив пропозицію манкуніанців у розмірі 50 млн фунтів. Раніше "червоні дияволи" пропонували 40 млн фунтів.

Наразі Манчестер Юнайтед ризикує втратити свого хавбека Поля Погба, який має бажання стати частиною третього покоління "галактікос" у Реалі.

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