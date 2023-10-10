Мало шансів, що вінгер Джейдон Санчо повернеться до основного складу Манчестер Юнайтед.

Головний тренер манкуніанців Ерік Тен Хаг місяць тому відсторонив англійця від першої команди через критику.

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Як стверджує Daily Mail, манкуніанці так сильно хочуть віддати вінгера в оренду в січні, що готові навіть виплачувати частину зарплати після зміни клубу. Нині англієць заробляє 300 тисяч фунтів на тиждень. Головний тренер Ерік Тен Хаг вважає, що 23-річний футболіст погано впливає на команду. Він повідомив керівництву, що після усунення Санчо ставлення інших гравців до тренувань змінилося.

Раніше була інформація про те, що Джейдон не проти повернутися в дортмундську Борусію і підтримує тісний контакт з Едіном Терзічем.

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