Манчестер Юнайтед оштрафував Мартіаля на 250 тисяч євро

Манчестер Юнайтед оштрафував форварда Антоні Мартіаля на 180 тисяч фунтів за самовільний від'їзд з табору команди.

Французький нападник Антоні Мартіаль покинув розташування МЮ, який проводить передсезонну підготовку у США, і не тренується вже 8 днів, повідомляє Sky Sports.

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Мартіаль покинув команду вранці минулої середи, він полетів у Париж в зв'язку з народженням дитини. Після цього 22-річний гравець досі не повернувся в команду, незважаючи на вимогу головного тренера Жозе Моурінью. Керманич манкуніаців припустив, що француз зовсім може не повернутися в команду.

"Про нього краще питати у нашого прес-секретаря, якщо він захоче відповісти. Я не знаю, чи приєднається Мартіаль до своїх партнерів по команді", – сказав Моурінью.

Раніше повідомлялося, що Мартіаль може покинути Манчестер Юнайтед та перейти в інший клуб.