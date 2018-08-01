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Манчестер Юнайтед оштрафував Мартіаля на 250 тисяч євро

13:20 585 Читать на русском
Манчестер Юнайтед оштрафував Мартіаля на 250 тисяч євро
Антоні Мартіаль / фото із соцмереж

Манчестер Юнайтед оштрафував форварда Антоні Мартіаля на 180 тисяч фунтів за самовільний від'їзд з табору команди.

Французький нападник Антоні Мартіаль покинув розташування МЮ, який проводить передсезонну підготовку у США, і не тренується вже 8 днів, повідомляє Sky Sports.

Зідан може стати наступником Моурінью в Манчестер Юнайтед

Мартіаль покинув команду вранці минулої середи, він полетів у Париж в зв'язку з народженням дитини. Після цього 22-річний гравець досі не повернувся в команду, незважаючи на вимогу головного тренера Жозе Моурінью. Керманич манкуніаців припустив, що француз зовсім може не повернутися в команду.

"Про нього краще питати у нашого прес-секретаря, якщо він захоче відповісти. Я не знаю, чи приєднається Мартіаль до своїх партнерів по команді", – сказав Моурінью.

Раніше повідомлялося, що Мартіаль може покинути Манчестер Юнайтед та перейти в інший клуб.

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