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Манчестер Юнайтед опублікував інформацію про призначення Сульшера – пізніше новина була видалена

09:41 1000 Читать на русском
Манчестер Юнайтед опублікував інформацію про призначення Сульшера – пізніше новина була видалена
Уле Гуннар Сульшер / фото: ФК Мольде

Схоже, наставник Мольде Уле Гуннар Сульшер таки очолить Манчестер Юнайтед. Принаймні, така інформація "засвітилась" на офіційному сайті манкуніанців.

Офіційний сайт Манчестер Юнайтед опублікував новину про призначення Уле Гуннара Сульшера виконувачем обов'язків головного тренера. Щоправда, пізніше дана новина була видалена.

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Нагадаємо, вчора МЮ звільнив Жозе Моурінью, а одним із кандидатів на посаду менеджера манкуніанців називали саме Сульшера, який з 2015 року очолює Мольде. До слова, саме гол Сульшера приніс Манчестер Юнайтед перемогу над Баварією у знаменитому фіналі Ліги чемпіонів 1998/99.

Варто відзначити, що прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сольберг вже привітала Сульшера у Twitter, але цей пост згодом теж було видалено.

Крім того, за інформацією Telegraph, завтра МЮ все ж представить Сульшера в ролі виконувача обов'язків головного тренера. Контракт 45-річного норвежця буде розрахований до завершення сезону 2018/19. У тренерський штаб Сульшера також увійде Майк Фелан, який був багаторічним асистентом сера Алекса Фергюсона.

У своїй кар'єрі Сульшер зіграв 235 матчів у складі Манчестер Юнайтед, у яких забив 91 гол. З 2008 по 2010 рік працював тренером молодіжної команди МЮ.

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