Команда Рубена Аморіма вперше візьме участь у Літній серії Прем'єр-ліги – контрольних матчах за участю інших команд АПЛ. Захід розпочнеться цими вихідними матчем проти Вест Хема. Після цього "червоні дияволи" зустрінуться з Борнмутом і Евертоном.

Манчестер Юнайтед зробив пропозицію щодо чемпіона світу – манкуніанці вже отримали відповідь

Як інформує офіційний сайт Манчестер Юнайтед, головний тренер команди Рубен Аморім не включив до заявки на тур Джейдона Санчо, Антоні, Тайрела Маласію та Алехандро Гарначо. Вони опинилися в "списку неугодних".

Як інформує Sky Sports, Гаррі Магуайр не був включений до складу з особистих причин. Проте, він вирушив до США разом з командою і може потрапити до заявки пізніше.

До складу увійшли нові гравці Дієго Леон, Матеус Кунья, Браян Мбеумо, а також Лісандро Мартінес, який продовжує відновлюватися після травми.

Склад Манчестер Юнайтед на тур:

Воротарі: Алтай Байїндiр, Том Хітон, Дермот Мі, Вілл Мердок, Андре Онана;

Захисники: Діогу Далот, Маттейс де Лігт, Патрік Доргу, Тайлер Фредріксон, Ейден Хевен, Дієго Леон, Лісандро Мартінес, Нуссаїр Мазрауї, Ріс Манро, Люк Шоу, Лені Йоро;

Півзахисники: Каземіро, Тобі Колльєр, Бруну Фернандеш, Джек Флетчер, Секу Коне, Коббі Майну, Мейсон Маунт, Мануель Угарте;

Нападники: Амад, Матеус Кунья, Расмус Хойлунд, Бендіто Мантато, Браян Мбеумо, Чідо Обі, Ітан Вільямс, Джошуа Зіркзее.

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