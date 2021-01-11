Керівництво Манчестер Юнайтед не має наміру відпускати Поля Погба в інший клуб менш ніж за 80 млн євро, повідомляє The Daily Express.

Почеттіно готовий перехопити Погба у Реала влітку

За інформацією джерела, таку суму "червоні дияволи" озвучили ПСЖ, який активно цікавиться 27-річним французом. Також ЗМІ повідомляли про інтерес до Поля з боку Ювентуса та Реала.

Чинний контракт хавбека з МЮ розрахований до літа 2022 року. Раніше Міно Райола, агент Погба, заявляв, що його клієнт найімовірніше попрощається з манкуніанцями після завершення нинішнього сезону.

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