Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер Деніела Джеймса

Манчестер Юнайтед оформив перший літній трансфер, оголосивши про підписання півзахисника Суонсі Деніела Джеймса.

Деніел Джеймс узгодив контракт із Манчестер Юнайтед, інформує офіційний сайт клубу.

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Півзахисник вже пройшов медичне обстеження у клубі. Угода буде зареєстрована наступного тижня, коли офіційно відкриється трансферне вікно. Раніше повідомлялось, що "червоні дияволи" готові придбати юного таланта приблизно за 15 млн фунтів.

Джеймс у сезоні 2018/19 відзначився 5 голами і 10 гольовими передачами у 38 матчах у формі Суонсі.

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