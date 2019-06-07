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Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер Деніела Джеймса

17:36 269 Читать на русском
Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер Деніела Джеймса
Деніел Джеймс / PA

Манчестер Юнайтед оформив перший літній трансфер, оголосивши про підписання півзахисника Суонсі Деніела Джеймса.

Деніел Джеймс узгодив контракт із Манчестер Юнайтед, інформує офіційний сайт клубу.

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Півзахисник вже пройшов медичне обстеження у клубі. Угода буде зареєстрована наступного тижня, коли офіційно відкриється трансферне вікно. Раніше повідомлялось, що "червоні дияволи" готові придбати юного таланта приблизно за 15 млн фунтів.

Джеймс у сезоні 2018/19 відзначився 5 голами і 10 гольовими передачами у 38 матчах у формі Суонсі.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Деніел Джеймс Деніел Джеймс Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Чемпіонату Англії
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