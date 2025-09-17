Манчестер Юнайтед опублікував звіт за фінансовий рік і повідомив про рекорди.

Манчестер Юнайтед повідомив про рекордні доходи в розмірі 666,5 млн фунтів за 2025 фінансовий рік, незважаючи на неучасть клубу в Лізі чемпіонів. Операційні збитки склали 18,4 млн фунтів у порівнянні з 69,3 млн у 2024 фінансовому році. Додаткові витрати склали 36,6 млн фунтів, включаючи штраф за звільнення Еріка Тен Хага і його тренерського штабу.

Чистий збиток клубу за період – 33 млн фунтів, що на 70,8% нижче показника 2024 фінансового року (113,2 млн). Доходи в дні матчів досягли рекордних 160,3 млн фунтів (зростання на 17%). "Червоні дияволи" відзвітували про найвищий в історії рівень продажів квитків і членських абонементів.

Комерційні доходи в перший рік дії спонсорської угоди з Snapdragon склали рекордні 333,3 млн фунтів (зростання на 10%).

