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Манчестер Юнайтед оголосив про повернення трьох гравців до тренувань

19:53 478 Читать на русском
Манчестер Юнайтед оголосив про повернення трьох гравців до тренувань
Неманья Матіч та Уле Гуннар Сульшер / Фото Manchester Evening News

З лазарету манкуніанців випустили трьох футболістів.

 

Захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу повернувся до тренувань у загальній групі після 3-місячної перерви, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Також наставник "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер може розраховувати в найближчих матчах на хавбека Неманью Матіча та захисника Аксела Туанзебе, які теж відновились від травм.

Наступний поєдинок манкуніанці проведуть 24 листопада на виїзді проти Шеффілд Юнайтед.

ПІсля 12-ти турів АПЛ МЮ перебуває на 7-й сходинці турнірної таблиці.

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