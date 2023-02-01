Центральний півзахисник Баварії та збірної Австрії Марсель Забітцер спробує свої сили в АПЛ.

28-річний хавбек змінив мюнхенців на Манчестер Юнайтед, інформує прес-служба англійського клубу. Це оренда до кінця поточного сезону без права викупу.

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На трансфері Марселя особисто наполягав головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Хаг, а сам футболіст дуже хотів пограти під його керівництвом, що й стало запорукою досягнення згоди.

До слова, Забітцер виступає за Баварію з літа 2021-го, але гравцем основи поки стати не може. Цього сезону австрієць провів 24 поєдинки (42 хвилин у середньому), у яких відзначився голом та асистом. Раніше він грав за РБ Лейпциг та за Адміру, Рапід і Зальцбург на своїй батьківщині.

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