Антоні став гравцем Манчестер Юнайтед, повідомляє офіційний сайт клубу. Бразилець підписав контракт на 5 років з можливістю продовження ще на сезон.

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22-річний вінгер обійдеться "червоним дияволам" у 100 мільйонів євро. Це робить Антоні другим найдорожчим гравцем МЮ. Більше манкуніанці платили лише Ювентусу за Погба – 105 млн євро.

Антоні за два сезони в Аяксі забив 25 голів у 85 матчах. Бразилець став зіркою під керівництвом Еріка Тен Хага, який цього літа очолив МЮ і особисто наполягав на запрошенні вінгера.

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