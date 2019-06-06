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Манчестер Юнайтед оголосить про перехід Бруну Фернандеша після фіналу Ліги націй

16:25 363 Читать на русском
Манчестер Юнайтед оголосить про перехід Бруну Фернандеша після фіналу Ліги націй
Бруну Фернандеш / ФК Спортінг

Півзахисник Спортінга Бруну Фернандеш після фіналу ЛІги націй перейде в Манчестер Юнайтед.

Півзахисник збірної Португалії Бруну Фернандеш стане гравцем Манчестер Юнайтед після фінального матчу Ліги націй, повідомляє A Bola.

Красивий хет-трик Роналду у відеоогляді матчу Португалія – Швейцарія – 3:1

"Червоні дияволи" заплатять Спортінгу за хавбека 62-72 млн фунтів. Раніше повідомлялось, що інша зірка португальської команди Вендел має великі шанси перейти в дортмундську Борусію.

Нагадаємо, збірна Португалії завдяки хет-трику Кріштіану Роналду переграла Швейцарію (3:1) та пробилась у фінал Ліги націй, де зіграє проти Англії або Нідерландів.

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Красивий хет-трик Роналду у відеоогляді матчу Португалія – Швейцарія – 3:1
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