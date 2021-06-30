Сага з переходом Джейдона Санчо в Манчестер Юнайтед наближається до свого завершення.

Борусія Д погодилася продати зірку "червоним дияволам" за 90 млн євро плюс бонуси, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

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Особистий контракт буде розрахований до літа 2026 року. Для офіційного завершення угоди потрібне медичне обстеження. Наразі Санчо разом зі збірною Англії продовжує свої виступи на Євро. У суботу (3 липня) підопічні Саутгейта зустрінуться з Україною в рамках 1/4 фіналу.

Нагадаємо, чотири роки тому Борусія придбала Санчо у Манчестер Сіті за 8 млн євро. Вінгер провів за "джмелів" 137 матчів, відзначився 50 голами та 64 асистами.

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