Кілька днів тому манкуніанці домовилися з Реалом про перехід 30-річного футболіста, про що обидва клуби оголосили офіційно. Однак Каземіро ще залишалося отримати робочу візу, пройти медогляд та підписати контракт.

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Сьогодні бразилець провів прощальну прес-конференцію в Мадриді. Після цього вилетів до Англії, де оперативно завершив свій трансфер у новий клуб. Каземіро підписав контракт на чотири сезони з можливістю продовження ще на один, повідомляє офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

"Я закінчую одну прекрасну подорож у Мадриді та починаю іншу – в Манчестері. Налаштований вигравати трофеї та радувати наших уболівальників. Всі знають історію Манчестер Юнайтед. Представляти цей клуб – велика честь. Готовий віддати все, щоб допомогти команді реалізувати наші амбіції", – сказав Каземіро.

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