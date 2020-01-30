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Манчестер Юнайтед офіційно відпустив Рохо на батьківщину

17:00 192 Читать на русском
Манчестер Юнайтед офіційно відпустив Рохо на батьківщину
Маркос Рохо / Фото ФК Естудіантес

Захисник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо продовжить кар'єру на батьківщині.

Естудіантес домовився з Манчестер Юнайтед щодо оренди Маркоса Рохо до завершення сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Варто відзначити, що 29-річний захисник є вихованцем аргентинського клубу.

У 2014-му Маркос приєднався до "червоних дияволів", перейшовши з лісабонського Спортінга за 20 млн євро. Протягом його кар'єри в МЮ гравця часто переслідували травми.

В поточному сезоні АПЛ Рохо провів лише 3 матчі.

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