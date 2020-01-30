Манчестер Юнайтед офіційно відпустив Рохо на батьківщину

Захисник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо продовжить кар'єру на батьківщині.
Естудіантес домовився з Манчестер Юнайтед щодо оренди Маркоса Рохо до завершення сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Варто відзначити, що 29-річний захисник є вихованцем аргентинського клубу.
У 2014-му Маркос приєднався до "червоних дияволів", перейшовши з лісабонського Спортінга за 20 млн євро. Протягом його кар'єри в МЮ гравця часто переслідували травми.
В поточному сезоні АПЛ Рохо провів лише 3 матчі.
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