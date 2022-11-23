Рада директорів почала вивчати різні стратегічні альтернативи розвитку клубу, серед яких і продаж іншим власникам.

"Цей процес призначений для забезпечення майбутнього зростання клубу з кінцевою метою позиціонування клубу, щоб він міг отримати вигоду з можливостей як на полі, так і в комерційному плані.

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У рамках цього процесу Рада розгляне всі стратегічні альтернативи, включаючи нові інвестиції у клуб, продаж чи інші угоди за участю компанії. Це буде включати оцінку кількох ініціатив щодо зміцнення клубу, включаючи реконструкцію стадіону та інфраструктури, а також розширення комерційної діяльності клубу у глобальному масштабі, кожна з яких буде спрямована на довгостроковий успіх чоловічих, жіночих та академічних команд, приносити користь уболівальникам та іншим зацікавленим сторонам.

Не може бути жодних гарантій того, що перевірка приведе до будь-якої угоди за участю компанії. Манчестер Юнайтед не має наміру робити подальших заяв щодо перевірки доти, доки Рада директорів не схвалить конкретну угоду або інший план дій, що вимагає офіційного оголошення", – йдеться у заяві на офіційному сайті.

Нагадаємо, родина Глейзерів володіє контрольним пакетом МЮ з 2005 року. Нинішня ціна клубу складає понад 4 млрд доларів.

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