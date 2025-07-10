Манчестер Юнайтед у нинішнє трансферне вікно поки більше працює на перспективу.

"Червоні дияволи" офіційно оголосили про підписання 18-річного форварда Енцо Кана-Біїка.

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Юний француз раніше відпрацював свій контракт з Гавром, тому дістався МЮ безкоштовно. Щоправда, манкуніанці відразу відправили його в оренду до швейцарської Лозанни, з якою мають спільних власників. Минулого сезону Кана-Біїк оформив 9 голів та один асист у 18 матчах за Гавр U-19. Кілька разів потрапляв до заявки першої команди, але на поле не виходив. Нападник регулярно отримував виклики до збірної Франції U-18.

Нагадаємо, раніше МЮ підписав ще одного проспекта – 18-річного парагвайського захисника Дієго Леона зі Серро Портеньо.

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