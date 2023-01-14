Ваут Вегхорст приєднався до "червоних дияволів" до літа 2023 року, інформує офіційний сайт клубу.

Мудрик в Арсенал: директор "канонірів" прибув до Варшави для закриття трансферу

Манчестер Юнайтед заплатив Бешикташу 2,85 млн євро за дострокове завершення оренди. Контракт нідерландця належить Бернлі, який погодився "перезичити" 30-річного гравця гранду АПЛ. Вегхорст повинен замінити Кріштіану Роналду, який ще в листопаді пішов з Олд Траффорд на правах вільного агента.

Перший досвід Ваута в АПЛ був не надто вдалим – всього 2 голи за половину минулого сезону (20 матчів) і виліт в Чемпіоншип. У Бешикташі справи йшли значно краще (9 голів за 18 поєдинків). Форвард збірної Нідерландів також "засвітився" на ЧС-2022. Вегхорст оформив дубль у чвертьфіналі проти Аргентини, але після того матчу став об'єктом для атаки Лео Мессі. Капітан "альбіселесте" публічно ображав суперника, зокрема, назвав Ваута придурком.

Мессі та Барселона не мають шансів: 600 мільйонів євро і несподіваний "трансферний бан" покінчили з мрією