Манчестер Юнайтед повідомив у своїх соцмережах про перехід Беньяміна Шешко. Форвард підписав контракт з "червоними" дияволами на п'ять років.

Лейпциг отримає за свого гравця 76,5 мільйона євро. Також передбачені бонуси на 8,5 мільйона євро. Шешко регулярно викликається до збірної Словенії, за яку дебютував у 2021 році. За національну команду він забив 16 голів.

До слова, Шешко перейшов до Лейпцига у 2023 році. Загалом він відіграв за німецький клуб у 87 матчах, в яких забив 39 голів та віддав 8 асистів.

Варто зауважити, що за 23-річного форварда також боровся Ньюкасл, але словенець хотів приєднатися лише до Манчестер Юнайтед.