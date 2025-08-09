Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про перехід форварда за понад 80 млн євро
Нападник РБ Лейпциг Беньямін Шешко продовжить кар'єру у складі Манчестер Юнайтед.
Манчестер Юнайтед повідомив у своїх соцмережах про перехід Беньяміна Шешко. Форвард підписав контракт з "червоними" дияволами на п'ять років.
Лейпциг отримає за свого гравця 76,5 мільйона євро. Також передбачені бонуси на 8,5 мільйона євро. Шешко регулярно викликається до збірної Словенії, за яку дебютував у 2021 році. За національну команду він забив 16 голів.
До слова, Шешко перейшов до Лейпцига у 2023 році. Загалом він відіграв за німецький клуб у 87 матчах, в яких забив 39 голів та віддав 8 асистів.
Варто зауважити, що за 23-річного форварда також боровся Ньюкасл, але словенець хотів приєднатися лише до Манчестер Юнайтед.