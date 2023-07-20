Минулого сезону Фернандеш неодноразово носив капітанську пов'язку, коли Харрі Магвайр не грав з різних причин. Тепер же португалець офіційно став новим капітаном "червоних дияволів".

Магуайр визначився зі своїм майбутнім в Манчестер Юнайтед – Тег Хаг відібрав капітанську пов'язку у футболіста

Як інформує офіційний сайт Манчестер Юнайтед, рішення про зміну капітана команди ухвалив головний тренер Ерік тен Хаг.

Нагадаємо, що раніше Магуайр заявляв про своє невдоволення щодо того, як з ним поводяться в клубі. Очікується, що він змінить команду в літнє трансферне вікно.

Фернандеш провів за МЮ 185 матчів, у яких забив 64 м'ячі й оформив 54 асисти.

Ван Боммель пише історію з Антверпеном: оговтався після провалу, оформив золотий дубль та чекає на дебют в ЛЧ