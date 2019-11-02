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Манчестер Юнайтед обрав найкращого гравця жовтня – талант "червоних дияволів" виграв нагороду вдруге поспіль

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Манчестер Юнайтед обрав найкращого гравця жовтня – талант "червоних дияволів" виграв нагороду вдруге поспіль
Скотт Мактомінай / MSN.com

Вболівальники Манчестер Юнайтед визначили найкращого гравця команди за підсумками жовтня.

Скотт Мактомінай обраний найкращим гравцем Манчестер Юнайтед у жовтні, повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів".

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Слід зазначити, що минулого місяця саме Мактомінай отримав нагороду найкращому футболісту манкуніанців.

До слова, шотландець провів за Манчестер Юнайтед 13 матчів у сезоні 2019/20, відзначившись 2 голами та гольовою передачею.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Скотт Мактомінай Скотт Мактомінай
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