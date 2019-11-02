Манчестер Юнайтед обрав найкращого гравця жовтня – талант "червоних дияволів" виграв нагороду вдруге поспіль

Вболівальники Манчестер Юнайтед визначили найкращого гравця команди за підсумками жовтня.
Скотт Мактомінай обраний найкращим гравцем Манчестер Юнайтед у жовтні, повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів".
Манчестер Юнайтед не злякав команду четвертого дивізіону Англії – бурхлива реакція гравців на звістку про матч з грандом
Слід зазначити, що минулого місяця саме Мактомінай отримав нагороду найкращому футболісту манкуніанців.
До слова, шотландець провів за Манчестер Юнайтед 13 матчів у сезоні 2019/20, відзначившись 2 голами та гольовою передачею.
Від Ярмоленка чекають результату, Маліновський проти сардинців, "сонячне" дербі для Фонсеки – топ-матчі євровікенду