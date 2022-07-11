Захисник Харрі Магуайр збереже відповідальну роль, хоча минулий сезон відверто провалив і наразився на тонни критики.

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"Харрі Магуайр – наш капітан. Звичайно, мені треба краще познайомитися з командою, і це забере ще трохи часу. Втім, Харрі носить тут пов'язку вже кілька років і досягнув великих успіхів, тому у мене не було жодних вагань щодо цього питання", – цитує Тен Хага офіційний сайт МЮ.

Нагадаємо, Магуайр виступає за "червоних дияволів" 3 роки і досі залишається найдорожчим захисником світу. Його трансфер з Лестера коштував 87 млн євро.

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