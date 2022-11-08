Юний англієць перебуває на радарі низки грандів Європи. Найактивніше над запрошенням Джуда працюють Реал та Ліверпуль. Беллінгем нібито схиляється до переїзду в Мадрид, але клуби АПЛ не полишають спроб змінити думку 19-річного футболіста.

"Будете злі на мене": Беллінгем відповів на чутки про інтерес Ліверпуля і Реала

Зокрема, Манчестер Юнайтед обрав Беллінгема пріоритетною трансферною ціллю на на літо 2023 року, повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг. За інформацією джерела, оцінюють ймовірний перехід у 150 мільйонів євро. На заваді можуть стати лише вимоги фінансового фейр-плей.

Водночас Ліверпуль також зберігає оптимізм. Авторитет Юргена Клоппа має переконати Беллінгема обрати Мерсисайд. Щоправда, "червоні" розраховують обмежитися сумою в 100 мільйонів для дортмундської Борусії.