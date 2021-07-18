Манчестер Юнайтед обіграв Дербі Каунті на чолі з Руні
МЮ провів спаринг проти представника Чемпіоншипа.
Товариський матч
Дербі Каунті – Манчестер Юнайтед – 1:2
Голи: Казім-Річардс, 70 – Чонг, 17, Пеллістрі, 59
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"Червоні дияволи" на класі здолали підопічних легенди Юнайтед Вейна Руні. Наставники обох команд за гру змінили усіх гравців стартового складу, щоб протестувати лаву запасних.
Варто виділити майстерний гол нідерландського нападника Тахіта Тонга, який красиво обіграв голкіпера Каунті.
Нагадаємо, новий сезон АПЛ стартує вже 13 серпня, першим суперником Манчестер Юнайтед стане Лідс. Чемпіоншип повернеться раніше – 6 серпня.
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