Манчестер Юнайтед незадоволений поведінкою Грінвуда – молодий талант вже поплатився за свою легковажність
19-річний нападник "червоних дияволів" Мейсон Грінвуд не надто позитивно запам'ятовується в очах вболівальників останнім часом.
Манчестер Юнайтед зробив попередження англійцю, який має проблеми з дисципліною протягом останніх тижнів.
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Як повідомляє The Guardian, основною претензією до гравця є постійні запізнення. Через це Мейсон Грінвуд не потрапляв у заявки на поєдинки проти Ньюкасла в АПЛ та проти ПСЖ в Лізі чемпіонів. Цікаво, що на передматчевій прес-конференції у Парижі Уле Гуннар Сульшер спростував те, що відсутність 19-річного форварда в складі команди має дисциплінарний характер – наставник МЮ послався на мікротравму гравця.
Зауважимо, що це вже не перші проблеми з дисципліною у юного таланта МЮ. Раніше він та Філ Фоден були відсторонені від ігор за збірну Англії – футболісти запросили до готелю двох дівчат, хоча мали уникати будь-яких контактів зі сторонніми.
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