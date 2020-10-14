Півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Беек важко працюватиме у спортзалі.

Тренерський штаб манкуніанців намагається підготувати Донні ван де Беека до виснажливого англійського сезону. "Червоні дияволи" хочуть збільшити м'язову масу 23-річного хавбека, повідомляє The Sun.

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Для досягнення мети, МЮ презентує Донні спеціальну програму тренувань у спортзалі, яку раніше використовували Кріштіану Роналду та Бруну Фернандеш. Програма триватиме кілька тижнів.

Нагадаємо, влітку ван де Беек перейшов у Манчестер Юнайтед з амстердамського Аякса за 39 млн євро.

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