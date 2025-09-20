Манчестер Юнайтед та Челсі зустрілись у матчі 5-го туру чемпіонату Англії. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині на "Футбол 24".

Челсі в мідвік програв Баварії в Лізі чемпіонів, а Манчестер Юнайтед прагнув реабілітуватись після нищівної поразки від сусідів із Сіті минулими вихідними. Матч почався кошмарно для лондонців: уже на 6-й хвилині Роберт Санчес вискочив зі штрафного, аби перервати прорив Мбеумо, але збив камерунця. Арбітр показав пряму червону воротарю.

Енцо Мареска провів подвійну заміну, пожертвувавши Естевао та Нету заради Філіпа Йоргенсена (голкіпера) та Адарабьойо. Потужна злива також не сприяла "синім". Манчестер Юнайтед невтомно насідав на ворота Челсі та повів у рахунку на 14-й хвилині. Після тривалої комбінації Мазрауї навісом до штрафного знайшов Доргу, який головою скинув у напрямку воріт, а Бруну Фернандеш вистрибнув і в падінні випередив Йоргенсена, пробивши у інший кут. Суддя перевіряв наявність офсайду, але нога Чалоби перебувала ближче до воріт, ніж будь-яка ігрова частина тіла (не рука) португальця – 1:0!

Енцо Мареска вже на 21-й хвилині провів третю заміну, знявши Коула Палмера, – замість нього на полі з'явився Андрей Сантос. Наприкінці першого тайму МЮ класно розіграв кутовий. Затяжний розіграш, Магуайр вдало зіграв головою та скинув м'яч на дальню стійку, де Каземіро вибіг з-за спин суперників та головою відправив снаряд у дальній кут – 2:0!

Однак, ця ситуація стала дуже комфортною для "червоних дияволів", тож перед перервою команди залишились в рівних складах. Каземіро намагався зупинити прорив Андрея Сантоса та зумів вибити з-під нього м'яч, заваливши юного співвітчизника. Суддя вирішив, що фол заслуговує на жовту – другу для екс-опорника Реала.

Другий тайм вийшов менш насичений подіями. Хоча Челсі на 63-й хвилині скоротив відставання зусиллями Веслі Фофана, але його гол не зарахували – він фактично стояв на лінії воріт після скидання Адарабьойо. Манчестер Юнайтед більше зусиль віддавав збереженню результату, про що зокрема свідчить заміна Шешко на Угарте на старті другої половини. Челсі ж не вистачало креативу, аби щось створити біля воріт Баїндира.

Але "сині" скоротили відставання. Допоміг розіграш кутового – Ріс Джеймс навісив, а Трево Чалоба вистрибнув вище за всіх у чужому штрафному – 2:1! Манчестер Юнайтед міг знову збільшити перевагу: Бруну Фернандеш обікрав Ріса Джеймса в центрі поля, добіг до меж штрафного та потужно пробив – Йоргенсен перевів на кутовий! Гра тримала у напрузі до фінального свистка, але МЮ все ж втримав перемогу, завдавши Челсі першої поразки в АПЛ цього сезону.

