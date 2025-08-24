Манчестер Юнайтед у рамках 2-го туру АПЛ 2025/26 зіграв внічию з Фулхемом (1:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед розпочав чемпіонат зі скандальної поразки Арсеналу, продемонструвавши непогану гру. Експерти відзначали наявність певних тактичних проблем, однак в цілому "дияволи" виглядали перспективно. У манкуніанських фанів з'явилась надія, що цей сезон вже точно не завершиться 16-м місцем.

Треба тільки здобути першу перемогу. Благо, в суперниках був скромний Фулхем, який приймав МЮ на Крейвен Котедж. І підопічні Рубена Аморіма дійсно почали здорово – Кунья вже на 3-й хвилині пробивав з лінії півкола над поперечкою, а на 4-й він же отримав пас і вгатив метрів з десяти. Лондонців врятувала стійка!

CUNHA OFF THE POST!!!! pic.twitter.com/syg1tZsoPG — VAR Center (@CenterVAR) August 24, 2025

Гості продовжували тиснути до середини першого тайму. Так, на 11-й хвилині Маунт викотив передачу під удар Бруну з лінії карного майданчика, однак Лєно парирував. На 15-й Кунья зачепився за винос Баїндира, втік від захисника й вгатив з близької відстані, але Лєно знову виручив "котеджерів".

ANOTHER HUGE CHANCE FOR CUNHA! pic.twitter.com/eck0YgHZLd — VAR Center (@CenterVAR) August 24, 2025

Щоправда, на цьому ж відрізку сейви довелося виконувати і голкіперу МЮ – він ногою потягнув постріл Кінга з лівого краю штрафного та витягнув постріл Івобі з півкола.

HUGE SAVE BY ALTAY! pic.twitter.com/k3cnindvvq — VAR Center (@CenterVAR) August 24, 2025

ANOTHER BIG SAVE BY ALTAY! pic.twitter.com/UPWqKxmkx0 — VAR Center (@CenterVAR) August 24, 2025

Поступово Фулхем відвів гру від власних воріт, хоча господарі й самі нічого не створювали. Все йшло до нулів і перерви – втім, на 38-й хвилині "дияволи" заробили пенальті. Його привіз Бессі, який руками завалив Маунта на газон.

POSSIBLE PENALTY FOR A FOUL ON MOUNT BY BASSEY.



️ VAR CHECKING. pic.twitter.com/pgevm8sXeY — VAR Center (@CenterVAR) August 24, 2025

До "позначки" підійшов Бруну Фернандеш, який завдав потужного удару. Настільки потужного, наскільки ж і неточного. М'яч полетів кудись на трибуни!

I think I be speaking for all Man U fans when I say sell Bruno Fernandez, no player has missed more penalties than him. pic.twitter.com/8P9qDvpYdZ — wizkidpikin (@wizkidvein) August 24, 2025

Другий тайм виявився менш багатим на події. У стартові 10 хвилин пригадується тільки розіграш кутового з ударом Діалло. Амад пробивав з правого краю, але Лєно не спав.

А так гра залишалася рівною. Не дивно, що за подібного футболу рахунок вдалося відкрити завдяки автоголу – хоча слід відзначити і Йоро. Центрбек МЮ на 58-й хвилині замкнув подачу Мбеумо з кутового, а м'яч рикошетом від спини Муніса залетів у сітку. 0:1!

️ LENY YORO WITH THE GOAL FOR UNITED!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/7wE6eBxaUM — VAR Center (@CenterVAR) August 24, 2025

Муніс міг виправитись на 61-й хвилині, пробивши головою після навісу Кастаня. Вийшло зависоко. Цей момент став найгострішим для Фулхема у перші 70 хвилин, тож Маріу Сілва почав проводити заміни. Зокрема, на 72-й хвилині з'явився Сміт-Роу – а вже на 73-й Еміль зрівняв рахунок! Робінсон виконав крос з лівого флангу на лінію воротарського, а екс-"канонір" першим же дотиком переправив м'яч у сітку. 1:1!

️ SMITH ROWE SCORES HAVING JUST COME OFF THE BENCH 90 SECONDS AGO! pic.twitter.com/gKVWXovQTy — VAR Center (@CenterVAR) August 24, 2025

МЮ міг врятувати перемогу незадовго до кінця основного часу. Знову мав спрацювати кутовий від Мбеумо, тільки тепер голову підставляв Магуайр. Тут вже не пощастило – м'яч пролетів над воротами. Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

