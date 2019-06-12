Манчестер Юнайтед не захотів починати перемовини щодо трансферу Бейла, – ESPN

Керівництво англійського Манчестер Юнайтед повідомило своїм колегам із мадридського Реала, що не зацікавлене в підписанні вінгера "вершкових" Гарета Бейла.

Трансфер валлійця перестав цікавити "червоних дияволів", запевняє ESPN.

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Мадридський клуб отримав інформацію від МЮ, що Бейл не входить у список цілей тренерського штабу манкуніанців на чолі з Уле Гуннаром Сульшером. Раніше вінгер потрапив у шорт-лист віце-президента Юнайтед Еда Вудворда, але на Олд Траффорд вирішили змінити вектор. Тепер вони роблять ставку на молодих гравців.

Таке рішення Манчестер Юнайтед розчарувало босів Реала. "Вершкові" цього літа прагнуть підписати центрхава "червоних дияволів" Поля Погба й сподівалися домовитися про обмін гравцями з доплатою.

У сезоні 2018/19 Гарет Бейл не зумів стати лідером Реала, незважаючи на відхід із команди Кріштіану Роналду. В його активі лише 14 голів у 42-х матчах у всіх турнірах.

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