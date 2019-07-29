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Манчестер Юнайтед не взяв Лукаку на черговий товариський матч – трансфер бельгійця стає ближчим

16:16 349 no translation
Манчестер Юнайтед не взяв Лукаку на черговий товариський матч – трансфер бельгійця стає ближчим
Уле Гуннар Сульшер і Ромелу Лукаку / Getty Images

Майбутнє форварда Ромелу Лукаку на Олд Траффорд залишається туманним.

Манчестер Юнайтед на офіційному сайті опублікував список гравців, які полетять у Норвегію для участі у товариському матчі проти Крістіансунна.

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До переліку обраних не потрапив Ромелу Лукаку, якого преса активно пов'язує з переходом в Ювентус або Інтер. Бельгієць не взяв участі в жодному з товариських матчів Манчестер Юнайтед у це міжсезоння, хоча новини про травму або інші поважні причини відсутності нападника так і не з'явились.

Додамо, що матч між манкуніанцями і Крістіансунном відбудеться вже завтра, 30 липня.

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