Нещодавно агент Погба Міно Райола заявив, що для Поля у Манчестер Юнайтед все завершено, та назвав Ювентус ймовірним клубом для трансферу француза. Таким чином, майбутнє хавбека в МЮ під великим питанням.

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Попри це, як повідомляє ESPN, самі "червоні дияволи" сумніваються у тому, що потенційні кандидати на Погба – Реал та Ювентус – зможуть дозволити собі його трансфер та зарплату, яка складає близько 290 тисяч фунтів на тиждень.

Цікаво, що керівництво клубу розділилось на два табори щодо майбутнього Поля в МЮ, адже 27-річний француз неодноразово натякав, що хоче піти. Боси наразі розглядають доцільність утримання гравця.

До слова, у поточному сезоні в активі Погба 14 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився двома голами та стількома ж асистами. Контракт з Манчестер Юнайтед чинний до 30 червня 2022 року.

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