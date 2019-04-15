Манчестер Юнайтед не продасть Погба у Реал менше, ніж за 150 мільйонів євро

Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба хоче перейти у мадридський Реал.

Манчестер Юнайтед хоче будувати команду навколо лідера півзахисту Поля Погба та прагне продовжити з французом контракт, повідомляє Marca.

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Проте, сам футболіст хоче одягнути футболку Реала, а також вважає, що робота з Зіданом стане для нього стимулом, якого немає в англійському клубі.

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"Червоні дияволи" не мають наміру продавати Погба менше, ніж за 150 мільйонів євро, тому мадридський клуб повинен розглянути інші варіанти, адже має лише 400 мільйонів євро на літні трасфери.