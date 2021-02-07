"Ми добре відреагували на їхні два голи, але я не знаю, чому було додано чотири хвилини. Ми повинні були потягнути м'яч в кут і там контролювати його. Ми пропустили дуже погані голи. Я б не став звинувачувати когось в цьому, але ми знаємо, що могли б досягнути більшого.

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Результати створюють настрій, останній удар по м'ячу змушує нас повернутися додому дуже розчарованими. Ми втратили два очки після довгого навісу, який нам слід було відбити. Нас не потрібно розглядати претендентами на титул. Ми стали кращими командно і побачимо, де ми закінчимо. Нам потрібно припинити пропускати легкі голи", – цитує Сульшера Sky Sports.

Додамо, що відставання МЮ від Манчестер Сіті складає два очки, проте у "містян" ще є два матчі в запасі.

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