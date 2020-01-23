Манчестер Юнайтед не планує звільняти Сульшера попри провальні результати в останніх матчах

Позиції головного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннара Сульшера залишаються міцними.

Керівництво "червоних дияволів" наразі не розглядає варіант зі звільненням норвежця, інформує Sky Sports.

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Манчестер Юнайтед зазнав трьох поразок в останніх 5 матчах АПЛ і втратив можливість наблизитися до зони Ліги чемпіонів (відставання від Челсі складає шість очок). Втім, Сульшер продовжить свою роботу з командою і навіть може отримати підсилення складу в січні. Однією з головних проблем тренера стали травми лідерів, серед яких Поль Погба і Маркус Рашфорд.

Нагадаємо, контракт Сульшера з Манчестер Юнайтед чинний до літа 2022 року.

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