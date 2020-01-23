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Манчестер Юнайтед не планує звільняти Сульшера попри провальні результати в останніх матчах

14:04 195 Читать на русском
Манчестер Юнайтед не планує звільняти Сульшера попри провальні результати в останніх матчах
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Позиції головного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннара Сульшера залишаються міцними.

 
Кріс Вуд 39’
Джей Родрігес 56’
39’ Кріс Вуд
56’ Джей Родрігес

Керівництво "червоних дияволів" наразі не розглядає варіант зі звільненням норвежця, інформує Sky Sports.

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Манчестер Юнайтед зазнав трьох поразок в останніх 5 матчах АПЛ і втратив можливість наблизитися до зони Ліги чемпіонів (відставання від Челсі складає шість очок). Втім, Сульшер продовжить свою роботу з командою і навіть може отримати підсилення складу в січні. Однією з головних проблем тренера стали травми лідерів, серед яких Поль Погба і Маркус Рашфорд.

Нагадаємо, контракт Сульшера з Манчестер Юнайтед чинний до літа 2022 року.

Манчестер Юнайтед поступився Бернлі, Лестер розгромив Вест Хем, Тоттенхем вирвав перемогу над Норвічем

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед - Бернлі
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