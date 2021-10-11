"Манчестер Юнайтед не має тактичного плану", – Данні Блінд розкритикував Сульшера
Данні Блінд, який входить до тренерського штабу збірної Нідерландів, розчарований грою Манчестер Юнайтед.
"У МЮ немає тактичного плану. Команда не здатна створювати тиск на суперників на кшталт Манчестер Сіті. Необов'язково влаштовувати пресинг по всьому полю, але ми взагалі нічого не бачимо – все будується на індивідуальних якостях гравців. Вони майстри, і найчастіше їхня майстерність приносить команді перемогу. Але це не заслуга команди в цілому. МЮ не вдається домінувати – ось у чому проблема.
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Результати не тішать. Вони програли Янг Бойз, Вест Хему в Кубку ліги, Астон Віллі, їм пощастило в грі з Вільярреалом – завдяки Роналду. Потрібно додавати – і можливості для цього є.
Не можна сказати, що у Сульшера була довга кар'єра на чолі команди рівня МЮ. Він був чемпіоном в Норвегії, але це не той рівень. Я розумію, чому йому дають час, він частина клубу, він забив легендарний гол в 1999-му. Але всього цього недостатньо для виправдання того, що відбувається зараз", – цитує Блінда Daily Mail.
Після 7-ми турів АПЛ макуніанці розташувались на 4-й сходинці. Сульшер очолює Юнайтед з 2018-го.
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