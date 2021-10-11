"У МЮ немає тактичного плану. Команда не здатна створювати тиск на суперників на кшталт Манчестер Сіті. Необов'язково влаштовувати пресинг по всьому полю, але ми взагалі нічого не бачимо – все будується на індивідуальних якостях гравців. Вони майстри, і найчастіше їхня майстерність приносить команді перемогу. Але це не заслуга команди в цілому. МЮ не вдається домінувати – ось у чому проблема.

Керівництво Манчестер Юнайтед ухвалило рішення щодо майбутнього Сульшера

Результати не тішать. Вони програли Янг Бойз, Вест Хему в Кубку ліги, Астон Віллі, їм пощастило в грі з Вільярреалом – завдяки Роналду. Потрібно додавати – і можливості для цього є.

Не можна сказати, що у Сульшера була довга кар'єра на чолі команди рівня МЮ. Він був чемпіоном в Норвегії, але це не той рівень. Я розумію, чому йому дають час, він частина клубу, він забив легендарний гол в 1999-му. Але всього цього недостатньо для виправдання того, що відбувається зараз", – цитує Блінда Daily Mail.

Після 7-ми турів АПЛ макуніанці розташувались на 4-й сходинці. Сульшер очолює Юнайтед з 2018-го.

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