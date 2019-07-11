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Манчестер Юнайтед не хоче погоджуватися на умови Лаціо щодо Мілінковіча-Савіча

15:18 294 Читать на русском
Манчестер Юнайтед не хоче погоджуватися на умови Лаціо щодо Мілінковіча-Савіча
Сергєй Мілінковіч-Савіч / Getty Images

Переговори між італійським та англійським клубами можуть затягнутися.

"Червоні дияволи" не готові платити суму, яку Лаціо вимагає за Мілінковіча-Савіча, інформує Sky Italy.

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Максимальна пропозиція Манчестер Юнайтед складає 72 мільйони фунтів, однак "орли" вимагають більше. Президент римлян Клаудіо Лотіто переконаний, що його зірка коштує щонайменше 90 мільйонів. У минулому сезоні Мілінковіч-Савіч провів 31 матч в Серії А, забив 5 голів і віддав 3 асисти.

Додамо, що 24-річний хавбек захищає кольори збірної Сербії, яка є суперником України у відборі на Євро-2020.

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