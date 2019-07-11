Манчестер Юнайтед не хоче погоджуватися на умови Лаціо щодо Мілінковіча-Савіча

Переговори між італійським та англійським клубами можуть затягнутися.

"Червоні дияволи" не готові платити суму, яку Лаціо вимагає за Мілінковіча-Савіча, інформує Sky Italy.

МЮ впевнений, що випередить Манчестер Сіті у боротьбі за Магуайра

Максимальна пропозиція Манчестер Юнайтед складає 72 мільйони фунтів, однак "орли" вимагають більше. Президент римлян Клаудіо Лотіто переконаний, що його зірка коштує щонайменше 90 мільйонів. У минулому сезоні Мілінковіч-Савіч провів 31 матч в Серії А, забив 5 голів і віддав 3 асисти.

Додамо, що 24-річний хавбек захищає кольори збірної Сербії, яка є суперником України у відборі на Євро-2020.

Опорник для Ман Сіті, пробудження Тоттенхема, Челсі залежить від бану, Арсенал – від ЛЧ. Трансферні плани топ-6 АПЛ