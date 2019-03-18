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Манчестер Юнайтед не буде підписувати Бейла

16:53 265 Читать на русском
Манчестер Юнайтед не буде підписувати Бейла
Гарет Бейл / фото: ФК Реал Мадрид

Вінгер Реала Гарет Бейл не потрібен Манчестер Юнайтед.

Навіть якщо мадридський клуб виставить Гарета Бейла на трансферний ринок, Манчестер Юнайтед не буде намагатись придбати вінгера, як про це повідомлялось раніше, інформує ESPN.

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Керівництво "червоних дияволів" не хоче віддавати великі гроші за майже 30-річного футболіста, натомість Манчестер Юнайтед зосередиться на пошуках молодих талантів.

До слова, у поточному сезоні в активі валлійця 35 матчів за Реал в усіх турнірах, де вінгер забив 14 голів та віддав 5 результативних передач.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Трансфери Манчестер Юнайтед
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