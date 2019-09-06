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Манчестер Юнайтед назвав найкращого гравця команди у серпні – феєрично стартував новачок

21:46 187 Читать на русском
Манчестер Юнайтед назвав найкращого гравця команди у серпні – феєрично стартував новачок
Деніел Джеймс в обіймах партнерів / Getty Images

Англійський гранд визначився з індивідуальною нагородою за підсумками останнього місяця літа.

Титул найкращого гравця серпня здобув Деніел Джеймс, інформує офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

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Молодий хавбек випередив двох інших літніх новачків "червоних дияволів" – Арона Ван-Біссаку та Харрі Магуайра. Нагадаємо, 21-річний валлієць відзначився трьома голами у чотирьох турах поточного сезону АПЛ. Саме він став найкращим бомбардиром команди, випередивши таких зірок як Маркус Рашфорд та Антоні Марсьяль.

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Відзначимо, що півзахисник збірної Уельсу перебрався цього літа на Олд Траффорд із рідного Суонсі. Орієнтовна вартість трансферу – 15 млн фунтів.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Деніел Джеймс Деніел Джеймс
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