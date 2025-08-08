Манчестер Юнайтед завершує перехід Беньяміна Шешко з Лейпцига. Щоб розвантажити склад, керівництво "червоних дияволів" готове продати Расмуса Хьойлунда.

Манчестер Юнайтед купує форварда за понад 80 млн євро

Як повідомляє talkSPORT. Лейпциг обговорював з Манчестер Юнайтеж можливий трансфер 22-річного форварда. Утім, данець не зацікавлений у переході до німецького клубу. Хьойлунд волів би перейти в інший клуб АПЛ або повернутися в Серію А. Інтерес до форварда проявляли Мілан, Наполі, а також клуби Саудівської Аравії.

Варто зауважити, що Расмус Хьойлунд приєднався до Манчестер Юнайтеда влітку 2023 року. У минулому сезоні форвард відіграв у 52 матчах, в яких забив лише 10 голів та віддав чотири результативні передачі.

