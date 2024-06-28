Уругваєць приєднався до французького клубу влітку 2023 року, перейшовши зі Спортінга за 60 мільйонів євро.

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Керівництвом ПСЖ не вразили навички Мануеле Угарте і вважається, що клуб готовий відпустити його вже цього літа. Як повідомляє ESPN Uruguay, за півзахисником уважно стежить Манчестер Юнайтед. Манкуніанцям доведеться викласти за гравця близько 50 мільйонів євро, оскільки парижани хотіли б виручити кошти для пошуку заміни.

Нагадаємо, що Угарте у кампанії 2023/24 зіграв за ПСЖ у 37 матчах у всіх турнірах, в яких забив три голи.

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