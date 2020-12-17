Манчестер Юнайтед має намір підсилити атакувальну ланку півзахисником Інтера Іваном Перішічем, повідомляє Corriere dello Sport.

Інтер планує масовий розпродаж у січні – до "чорного списку" Конте потрапили 5 гравців

Манкуніанці не вперше намагаються домовитись про трансфер 31-річного хорвата. Після повернення з Баварії, де Іван перебував на правах оренди, гравець не може відвоювати постійне місце у стартовому складі команди Конте, тому перехід виглядає цілком ймовірним.

У нинішньому сезоні Серії А Перішіч провів 11 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

"Маліновський – найгостріший гравець Аталанти". Італійська преса знайшла позитив у муках проти Ювентуса