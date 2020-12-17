Манчестер Юнайтед націлився на зірку Інтера
Хавбек Манчестер Юнайтед Іван Перішіч може продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні.
Манчестер Юнайтед має намір підсилити атакувальну ланку півзахисником Інтера Іваном Перішічем, повідомляє Corriere dello Sport.
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Манкуніанці не вперше намагаються домовитись про трансфер 31-річного хорвата. Після повернення з Баварії, де Іван перебував на правах оренди, гравець не може відвоювати постійне місце у стартовому складі команди Конте, тому перехід виглядає цілком ймовірним.
У нинішньому сезоні Серії А Перішіч провів 11 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.
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