Манчестер Юнайтед націлився на таланта Велес Сарсфілда – його порівнюють із Мессі

Півзахисник аргентинського Велес Сарсфілда Тьяго Альмада потрапив до сфери зацікавлень англійського Манчестер Юнайтед.

Представники "червоних дияволів" вступили в перемовини з аргентинським клубом, повідомляє Tribal Football.

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Велес Сарсфілд прагне отримати за Альмаду 25 млн євро. Саме така клаусула передбачена чинним до літа 2023-го контрактом атакувального хавбека. МЮ прагне знизити суму відступних. Попередньо манкуніанці готові віддати за Альмаду, яким раніше цікавився Ман Сіті, 18 млн у євровалюті.

У нинішньому сезоні 19-річний талант провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

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