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Манчестер Юнайтед націлився на таланта Фіорентини – манкуніанці відправили своїх скаутів в Італію

09:38 151 Читать на русском
Манчестер Юнайтед націлився на таланта Фіорентини – манкуніанці відправили своїх скаутів в Італію
Федеріко К'єза / Фото ФК Фіорентина

Атакувальний півзахисник Фіорентини Федеріко К'єза має шанс спробувати свої сили на Туманному Альбіоні

У таборі Манчестер Юнайтед серйозно налаштовані у підписанні Федеріко К'єзи, повідомляє Daily Mail.

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Скаути "червоних дияволів" побували на поєдинку 25-го туру Серії А Фіорентина – Мілан (1:1) і залишились задоволені грою 22-річного хавбека господарів. За інформацією порталу Transfermarkt Федеріко оцінюється у 60 млн євро.

У поточному сезоні Серії А К'єза провів 22 матчі, в яких відзначився 6-ма голами та трьома асистами. Гравець також захищає кольори збірної Італії.

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