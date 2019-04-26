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Манчестер Юнайтед націлився на Рішарлісона

16:50 129 Читать на русском
Манчестер Юнайтед націлився на Рішарлісона
Рішарлісон / Фото ФК Евертон

Форвард Евертона Рішарлісон може одягнути футболку Манчестер Юнайтед в наступному сезоні.

Рішарлісон потрапив у коло інтересів Манчестер Юнайтед, повідомляє The Telegraph.

Барселона зацікавлена у підписанні Рішарлісона

Манкуніанці вже давно спостерігають за 21-річним форвардом. Відзначається, що в трансфері особисто зацікавлений наставник "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер.

Влітку 2018-го Рішарлісон перебрався в Евертон з Уотфорда. В поточному сезоні АПЛ молодий талант провів 33 матчі, в яких відзначився 13-ма голами та двома асистами.

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Трансфери Евертон Евертон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Трансфери Манчестер Юнайтед Рішарлісон Рішарлісон
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