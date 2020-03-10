Манчестер Юнайтед націлився на молоду зірку Борусії М – він гратиме проти України в Лізі націй

Хавбек менхенгладбахської Борусії Деніс Закарія потрапив на радари визнаних грандів.

Манчестер Юнайтед серйозно зацікавлений у підписанні 23-річного швейцарця, інформує Daily Star.

Манчестер Юнайтед продовжив контракт з нідерландським форвардом

Закарія є одним з лідерів Борусії М, яка у поточному сезоні бореться за потрапляння до Ліги чемпіонів. Молодий півзахисник відзначився двома голами та двома асистами у 23 матчах Бундесліги. На зірку "жеребців" також претендують Ліверпуль, Атлетіко та дортмундська Борусія, однак наразі Манчестер Юнайтед випереджає конкурентів.

До слова, Закарія може похвалитися стабільним місцем у основі збірної Швейцарії, яка протистоятиме Україні на груповому етапі Ліги націй 2020/21.

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