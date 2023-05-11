Виступи іспанського воротаря в цьому сезоні за манкуніанців не є стабільними. Все частіше головному тренеру "червоних дияволів" Еріку Тен Хагу доводиться виправдовувати Де Хеа перед пресою. Очільники Манчестер Юнайтед розглядають можливість посилити конкуренцію в команді, залучивши ще одного голкіпера.

"Ман Юнайтед не посідав би нинішнє місце, якби не він": Тен Хаг захистив антигероя матчу проти Вест Хема

Журналіст Крістіан Фальк повідомляє, що англійський гранд націлився на Яна Зоммера. Між швейцарським голкіпером та Баварією існує джентльменська угода, за якою клуб дозволить йому піти влітку, якщо Мануель Нойєр повернеться і закріпить місце у воротах за собою.

Нагадаємо, що Зоммер перейшов у Баварію в січні 2023 року. Чинна угода з мюнхенським клубом діє до 2025 року. Баварія заплатила за голкіпера близько 8 мільйонів євро.

Manchester United is still interested in Yann Sommer. There's a gentlemen's agreement between Bayern and Sommer that if Manuel Neuer will be back as number one, the club would allow the Swiss goalkeeper to leave in summer — Christian Falk (@cfbayern) May 11, 2023

Кейн і ще три суперфорварди готуються змінити клуб – 100-мільйонні трансфери для МЮ і Баварії