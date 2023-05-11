Манчестер Юнайтед націлився на голкіпера Баварії – мюнхенці дозволять йому піти
Невдалі виступи Давіда Де Хеа підштовхують керівництво Манчестер Юнайтед підшукувати нового голкіпера.
Виступи іспанського воротаря в цьому сезоні за манкуніанців не є стабільними. Все частіше головному тренеру "червоних дияволів" Еріку Тен Хагу доводиться виправдовувати Де Хеа перед пресою. Очільники Манчестер Юнайтед розглядають можливість посилити конкуренцію в команді, залучивши ще одного голкіпера.
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Журналіст Крістіан Фальк повідомляє, що англійський гранд націлився на Яна Зоммера. Між швейцарським голкіпером та Баварією існує джентльменська угода, за якою клуб дозволить йому піти влітку, якщо Мануель Нойєр повернеться і закріпить місце у воротах за собою.
Нагадаємо, що Зоммер перейшов у Баварію в січні 2023 року. Чинна угода з мюнхенським клубом діє до 2025 року. Баварія заплатила за голкіпера близько 8 мільйонів євро.
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