"Червоні дияволи" продовжують шукати підсилення атакувальної ланки. Аякс, який вже продав у МЮ захисника Лісандро Мартінеса і відпустив головного тренера Еріка Тен Хага, вирішив, що цих втрат з нього досить. Амстердамці відмовилися відпускати бразильського вінгера Антоні.

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Відповідно, Юнайтед змушені шукати інші варіанти. У поле зору манкуніанців потрапив Лерой Сане, за якого два роки тому Баварія виклала майже 60 млн євро (з урахуванням бонусів). Мюнхенці вже отримали перший запит від англійського клубу щодо можливого трансферу 26-річного вінгера, повідомляє Mirror.

Головний позитив у потенційному переході Сане – наявність у нього досвіду гри в АПЛ, адже з 2016-го по 2020-й він виступав за Ман Сіті, з яким двічі став чемпіоном Англії. Але поки невідомо, чи наважиться сам футболіст на перехід в інший клуб із Манчестера.

У сезоні 2021/22 Сане зіграв тільки 22 матчі Бундесліги. Прихід Садьйо Мане ризикує зробити ситуацію Лероя ще гіршою. Обидва стартові матчі поточної кампанії вінгер збірної Німеччини розпочинав у запасі, але записав до свого активу гол у Суперкубку та асист у чемпіонаті.

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