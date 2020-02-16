Манчестер Юнайтед націлився на двох молодих талантів Норвіча

Трансферне вікно вже закрите, але скаути МЮ продовжують працювати.

Одразу два представники Норвіча потрапили на радари "червоних дияволів", повідомляє Daily Mail.

Власники Манчестер Юнайтед готові продати клуб за космічну суму

Захисник Максимілліан Ааронс та хавбек Тод Кантвелл можуть стати гравцями Манчестер Юнайтед вже влітку. У таборі манкуніаців розраховують, що Норвіч ймовірно покине АПЛ і захоче підзаробити перед пониженням у класі.

Зараз "канарки" перебувають на останній сходинці турнірної таблиці АПЛ. В поточному розіграші чемпіонату Англії Кантвелл за 26 матчів відзначився 6-ма голами та двома асистами. Ааронс взяв участь у 24-х поєдинках.

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