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Манчестер Юнайтед націлився на двох молодих талантів Норвіча

16 лютого 14:22 420 Читать на русском
Манчестер Юнайтед націлився на двох молодих талантів Норвіча
Максимілліан Ааронс та Тод Кантвелл / Фотоколаж The Sun

Трансферне вікно вже закрите, але скаути МЮ продовжують працювати.

Одразу два представники Норвіча потрапили на радари "червоних дияволів", повідомляє Daily Mail.

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Захисник Максимілліан Ааронс та хавбек Тод Кантвелл можуть стати гравцями Манчестер Юнайтед вже влітку. У таборі манкуніаців розраховують, що Норвіч ймовірно покине АПЛ і захоче підзаробити перед пониженням у класі.

Зараз "канарки" перебувають на останній сходинці турнірної таблиці АПЛ. В поточному розіграші чемпіонату Англії Кантвелл за 26 матчів відзначився 6-ма голами та двома асистами. Ааронс взяв участь у 24-х поєдинках.

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